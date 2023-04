LIVE Rund um den Alexianerplatz in Neuss Bomben-Verdacht – 6000 Anwohner müssen Häuser verlassen

Neuss · Es ist eine der größten Evakuierungsaktionen, die Neuss je erlebt hat: An fünf Stellen in der Nähe des Alexianerplatzes in Neuss werden Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Wir informieren live in unserem Blog.

12.04.2023, 18:45 Uhr