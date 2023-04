Anstehende Evakuierung in Neuss Augustinus-Gruppe appelliert an die Anwohner

Mit Blick auf diese Anstrengungen appelliert Geschäftsführer Andreas Degelmann an alle, die im zu evakuierenden Bereich wohnen: „Wir bitten die Anwohnerinnen und Anwohner eindringlich, am 13. April zügig mitzuarbeiten und die Evakuierungsmaßnahmen nicht zu verzögern, damit die Senioren und Klienten so schnell es geht wieder in ihre Einrichtungen zurückkehren können, um dort behandelt, versorgt und im vertrauten Umfeld betreut werden zu können.“ Geplant ist, dass die Menschen abends – nach den zu erwartenden Entschärfungen – in ihre Zimmer zurückkehren können. „Wir hoffen, dass sich wirklich keine Leute, die im zu evakuierenden Bereich wohnen oder arbeiten, länger als erlaubt im Umkreis der Blindgänger aufhalten. Jede Minute, die sich die Untersuchung der Fundorte verzögert, bedeutet für unsere Senioren oder Menschen mit Behinderung, dass sie später in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren dürfen. Daher bitten wir im Namen von hunderten Betroffenen nochmals eindringlich um Kooperation und Mitwirkung“, so Degelmann.