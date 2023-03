Alexianerplatz in Neuss Bombenverdacht: Umfangreiche Evakuierung angekündigt

In der Nähe des Alexianerplatzes im Neusser Augustinusviertel werden an fünf Stellen Kampfmittel (Blindgänger) aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet, die sich teilweise aufgrund bereits durchgeführter Sondierungsarbeiten konkretisiert haben. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Aufgrund einer möglichen Entschärfung dieser vermeintlichen Kampfmittel werden am 13. April rund um den Alexianerplatz umfangreiche Evakuierungsmaßnahmen vorgenommen.