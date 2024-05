Wechsel an der Spitze Neusser Finanzamt unter neuer Leitung

Stahlschmidt begann ihre Laufbahn in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen im Jahr 2004 im Finanzamt Mülheim an der Ruhr. Es folgten Einsätze als Sachgebietsleiterin in den Finanzämtern Wuppertal-Elberfeld und Düsseldorf-Süd. Seit 2010 ist Stahlschmidt als ständige Vertreterin der Dienststellenleitung in den Finanzämtern Oberhausen-Nord, Grevenbroich und Neuss tätig gewesen. Zuletzt war sie als Dienststellenleitung des Finanzamts Wuppertal-Barmen eingesetzt.