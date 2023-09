Deutschland-Präsidentin und Bundestagsabgeordneter zu Gast Hoher Besuch für Caritashaus in Neuss

Hermann Gröhe war weit davon entfernt, alles Mögliche zu versprechen, wenn seine Partei am Ruder sei. Er setzt darauf, sich zu konzentrieren, den Menschen Bildung zu vermitteln und sie in den Arbeitsmarkt zu bringen. Was er in diesem Zusammenhang beklagte: „Die Hälfte der Angebote des Jobcenters leisten nicht das, was sie leisten sollen.“ Was er kritisierte: Dass die Mittel für die Sprachförderung in den Kindertagesstätten gekürzt werden sollen. Sein Credo: „Schaffung von Bildungs- und Berufsperspektiven müssen Vorrang haben vor dem Ausbau von Transferzahlungen.“ Dem stimmte der Gast zu: „Eine gute Sozialpolitik ist gute Wirtschaftspolitik.“ Sie beklagte, dass auch an der Jugendsozialarbeit gespart werde. Auch die Jugendmigrationsdienste seien besonders wichtig – sie machen den Weg frei ins Berufsleben. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke mahnte, nicht immer neue Dinge anzufangen. „Es geht jetzt darum, das, was da ist, zu erhalten“, sagte Petrauschke. Was ebenfalls beklagt wurde: Dass keine Fortschritte erzielt wurden bei der Stärkung der pflegenden Angehörigen. Diese Stärkung sei überfällig vor dem Hintergrund des Pflegekräftemangels. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach interessiere sich so gut wie gar nicht für die Pflege, lautete ein Vorwurf. Und: Vieles in der Politik sei vielleicht gut gemeint, aber zu kurz gedacht. „Wir haben uns viel zu wenig gewehrt gegen Formulierungen, es gehe uns nur um wirtschaftliche Interessen“, erklärte Eva Maria Welskop-Deffaa. Das Soziale sei nun aber ein Kostenfaktor. Es sei aber besser, sich beispielsweise jungen Menschen in Krisen auf dem Weg ins Arbeitsleben zu begleiten, als ihn in die Kriminalität abgleiten zu lassen.