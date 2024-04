Berufskolleg Weingartstraße und Neuß-Grevenbroicher Zeitung Kandidaten zur Europawahl stellen sich Schülern beim Speeddating in Neuss

„Europäer im Herzen, Liberaler aus Leidenschaft und ein Fan von Marktwirtschaft“, so beschreibt sich Richard Collings, Europakandidat der FDP. Dementsprechend wurde der 28-Jährige am Berufskolleg für Wirtschaft natürlich mit Fragen zur Inflation oder Europa als Wirtschaftsstandort konfrontiert. Doch auch der Blick über die europäischen Grenzen hinaus beschäftigte die Schüler in Neuss. Die Frage, wie Collings auf die bevorstehende Wahl in Amerika blicken würde, beantwortete er kurz und knapp: „Mit Sorge.“ Sollte Trump Präsident werden, wäre das dem FDP-Kandidaten zufolge eine Katastrophe für Europa. Dementsprechend sei Vorbereitung das Gebot der Stunde. „Wir müssen unsere Kräfte bündeln“ – auch in Sachen Verteidigung. Die FDP fordere deshalb den Aufbau einer europäischen Verteidigungsarmee. Der Student der Anglistik und Betriebswirtschaftslehre ist überzeugt davon, dass gerade in herausfordernden Zeiten den Menschen konkrete Lösungen präsentiert werden müssen – auch auf strittige Fragen wie den Umgang der EU mit Geflüchteten an den Grenzen. „Wir wollen und müssen jeden aufnehmen, der Schutz braucht“, betonte Collings. „Aber wir müssen auch wissen, wer zu uns kommt.“ Deshalb fordere die FDP, das Asylverfahren in Dritt- und Transitstaaten zu verlegen.