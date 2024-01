Nach sechs Monaten Restaurierung Neusser Europa-Stele enthüllt

Den Neussern muss die Europa-Stele am Herzen liegen. Denn vor ihrer Restaurierung habe es dazu immer wieder Rückmeldungen aus der Bevölkerung gegeben, sagt Bürgermeister Reiner Breuer. Das Kunstwerk sei in keinem guten Zustand, es müsse dringend etwas gemacht werden. Durch seine Lage mitten auf einer Verkehrsinsel am Friedrich-Ebert-Platz haben viele Neusser das Kunstwerk auch besonders gut im Blick. Nachdem sie sechs Monate ganz auf das Kunstwerk verzichten mussten, wurde es am Freitagmorgen nach seiner abgeschlossenen Restaurierung enthüllt. Nur wenige Stunden zuvor wurden die Streben dort neu aufgestellt.