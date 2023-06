Kunstwerke in Neuss Europa-Stele wird restauriert

Die Europastele auf dem Friedrich-Ebert-Platz ist nach Überzeugung von Rotger Kindermann (CDU) in einem erbarmungswürdigen Zustand. Der Uedesheimer regt deshalb nicht nur eine Beseitigung des von ihm fotografisch dokumentierten Zustandes an, sondern macht sich auch für eine Verlegung dieses Denkmals an einen anderen Standort stark, wo es – renoviert – besser zur Geltung kommen könnte. Sein Vorschlag und der seiner Partei wäre ein Standort im Umfeld der Landesgartenschau.