Weiterbildung in Neuss : EUFH mit neuem dualem Masterprogramm

Neuss Die Europäische Fachhochschule (EUFH) bietet an ihrem Neusser Standort ab Herbst den neuen dualen Wirtschaftsinformatik-Studiengang „Digitales Projektmanagement“ an. Damit kommt die Hochschule laut eigenen Angaben der steigenden Nachfrage aus Partnerunternehmen entgegen, die fachlich qualifizierte Kräfte für Digitalisierungsprojekte in verschiedenen Geschäftsfeldern suchen.

„Das neue Masterprogramm löst den breiter aufgestellten Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik ab, damit sich Studierende gezielt für sehr gefragte Positionen im Unternehmen qualifizieren können, in denen sie mit den nötigen Kenntnissen in BWL und Wirtschaftsinformatik Projekte im Rahmen der Digitalisierung umsetzen können“, erklärt Steffen Stock, Dekan des Fachbereichs Technologie und Management an der EUFH.

Wenn Unternehmen konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen sie sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen und Strategien entwickeln, die neuen technischen Möglichkeiten zu nutzen. Der Schwerpunkt des neuen Studiengangs „Digitales Projektmanagement“ liegt auf der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. „Über die Umsetzung von Projekten mit viel Management- und Fachwissen kann der Weg der Absolventen zum Beispiel über ein Multi-Projekt-Management gehen“, erklärt Rainer Paffrath, Vizepräsident für postgraduales Studium. „Mit der nötigen Erfahrung in der Planung von projektübergreifenden Ressourcen stehen die Chancen sehr gut, sich die Türen ins Management zu öffnen.“

(NGZ)