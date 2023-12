„Etienne“-Krankenhaus in Neuss Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die Idee entstammt dabei einer Zusammenarbeit zwischen den Soroptimistinnen, der Frauenberatungsstelle „Frauen helfen Frauen“, dem Frauenhaus SkF und der Stadt Neuss. Anlässlich der internationalen „Orange Days“, die weltweit auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen hinweisen, wurden mehrere Bänke an verschiedenen Orten in Neuss platziert. „Es bedeutet uns viel, dass wir eine dieser orangenen Bänke im Johanna-Etienne-Krankenhaus aufstellen dürfen. Für betroffene Frauen könnte die Klinik im Fall der Fälle eine erste Anlaufstelle sein, umso wichtiger ist es, an diesem Ort sichtbar zu sein“, sagt Anita Heitzmann, Präsidentin des Soroptimist-Club Neuss.