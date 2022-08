St.-Augustinus-Gruppe in Neuss : Johanne-Etienne.Krankenhaus für Engagement ausgezeichnet

St.-Augustinus-Gruppe in Neuss

Nordstadt Behördengänge, Visaverfahren, Meldung bei der Krankenkasse und vieles mehr – ausländische Pflegefachkräfte, die in Deutschland arbeiten möchten, müssen viele Hürden meistern. Das Johanna-Etienne-Krankenhaus unterstützt sie dabei. Dafür gab es jetzt eine Auszeichnung.

29 ausgebildete Pflegefachkräfte aus dem Ausland blicken voller Zuversicht in die Zukunft. Sie haben mit Hilfe des Johanna-Etienn-e-Krankenhauses die Weichen für ein neues Leben gestellt und beste Aussichten auf eine Karriere in der Further Klinik. Unterstützung dafür gab es unter anderem von Koordinatorin Sheila Bothe, die inzwischen eigens für diese Aufgabe freigestellt ist. Für dieses Engagement wurde das Johanna-Etienne-Krankenhaus jetzt mit dem Arbeitgebersiegel „Wir fördern Anerkennung“ ausgezeichnet. Es würdigt Betriebe, die Beschäftigte bei der Anerkennung ihrer ausländischen Berufsabschlüsse unterstützen. Das teilt die St.-Augustinus-Gruppe mit.