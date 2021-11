Essity in Neuss : Politik appelliert, Verlagerung der Marke Tempo zu überdenken

Ralf Kruska ist Betriebsratsvorsitzender des Essity-Werks in Neuss und sorgt sich um die Zukunft des Standorts. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Die Stadt will um den Erhalt der „Tempo“-Produktion in Neuss kämpfen. Bürgermeister Reiner Breuer soll entsprechende Gespräche mit dem Essity-Konzern führen. Der Standort, so die Überzeugung, habe Potenzial.