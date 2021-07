Auszubildende aus Neuss : Essity-Azubis als Energie Scouts auf Bundesebene ausgezeichnet

Neuss Sie haben gezeigt, dass Auszubildende mit großem Engagement und innovativen Ideen nicht nur eine Menge für den Klimaschutz leisten, sondern auch für ihren Betrieb Kosten sparen können: Abrham Tsegay und Daniel Beilecke – beide sind Auszubildende zum Papiertechnologen bei der Essity Operations Neuss GmbH – sind von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), als beste Energie-Scouts des Jahres 2021 in der Kategorie „Mittlere Unternehmen“ ausgezeichnet worden.

Beim Projekt Energie-Scouts erwerben Auszubildende bei den Industrie- und Handelskammern Know-how rund um das Thema Energieeffizienz und setzen parallel eigenständig Projekte in ihrem Betrieb um. Tsegay und Beilecke wurden von der IHK Mittlerer Niederrhein betreut. Sie optimierten als Energie-Scout-Team den Energieverbrauch ihres Betriebs beim sogenannten Ausschusspulper, der die Frequenz des Rotors nach der Optimierung nun an den jeweiligen Prozessschritt anpasst. Damit spart die Essity Operations Neuss GmbH jährlich 540.000 kWh und 216,5 Tonnen CO 2 ein.

Mit diesen Zahlen konnten sie die Jury überzeugen. IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz gratulierte den beiden ausgezeichneten Auszubildenden persönlich. „Das Projekt der beiden Energie-Scouts von Essity hat mich schon bei der regionalen Abschlussveranstaltung am Mittleren Niederrhein überzeugt. Es wundert mich nicht, dass es auch auf Bundesebene so gut ankam“, so Steinmetz. „Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr mit Essity ein Unternehmen aus unserem Kammerbezirk bundesweit ausgezeichnet wurde.“