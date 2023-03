“Tuerkise Biographien“ in Neuss Stabilität für immigrierte Familien schaffen

In ihrer Familienhilfe agiert die Einrichtung nach dem Leitsatz: „Jede Familie ist einzigartig, jedes Kind verdient starke Eltern, jedes Kind ist so viel Wert wie das eigene.“ Dabei arbeitet die Neusser Erziehungshilfe seit 2009 ausschließlich mit Familien mit Migrationsbiografie zusammen – „es ist mein intrinsischer Wunsch gewesen, Migranten in die Gesellschaft einzugliedern“, erklärt Batuhan Canigür, pädagogischer Leiter von „Tuerkise Biographien“.