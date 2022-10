Kitas in Neuss : Erzieher lernen Grundzüge der Gebärdensprache kennen

Neuss Die Mitarbeiter der Lebenshilfe-Kitas lernen jetzt mit Gebärden Kinder bei ihrer Sprachentwicklung zu unterstützen. Warum das so wichtig ist.

In den sieben Kindertagesstätten der Lebenshilfe Neuss steht eins immer im Vordergrund, die gesellschaftliche Teilhabe. „Und der Schlüssel dazu ist die Kommunikation“, sagt Marion Stuckstätte von der Unternehmenskommunikation. Daher hat der gemeinützige Verein nun beschlossen, seine Kita-Mitarbeiter einer ganz besonderen Schulung zu unterziehen, nämlich in lautsprachenunterstützenden Gebärden. „Es geht nicht darum, dass die Kollegen nun alle die Gebärdensprache perfekt beherrschen sollen, sondern darum, dass sie mit rund 100 Gebärden das Kommunikationsfeld mit bestimmten Kindern erweitern können“, erklärt Stuckstätte. Denn in den Kitas der Neusser Lebenshilfe würden immer mehr Kinder betreut, die aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten mit dem Erwerb der Lautsprache hätten, so dass verbale Kommunikation nicht ausreichend stattfinden könne.