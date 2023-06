Weiterbildungslandschaft vor dem Umbruch Erzbistum Köln löst das Friedrich-Spee-Kolleg in Neuss auf

Das erzbischöfliche Friedrich-Spee-Kolleg als Einrichtung des zweiten Bildungswegs wird zum 31. Januar nächsten Jahres aufgelöst. Den Studierenden wird aber ein Weiterbildungsangebot am Theodor-Schwann-Kolleg gemacht, das mit Wirkung zum 1. Februar von der Stadt in die Trägerschaft des Rhein-Kreises wechseln soll. Offen ist, ob die Spee-Kolleg-Studenten ihre schulische Ausbildung wie bisher in dem Kolleggebäude an der Paracelsusstraße fortsetzen können. Das würde der Kreis gerne mieten, konnte sich bislang mit dem Generalvikariat aber finanziell nicht einigen. Dass das erweiterte Schwann-Kolleg an der Lahnstraße bleibt, ist unwahrscheinlich, denn der Kreis hat mit dem Gebäude in Derikum andere Pläne.