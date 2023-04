Stadtbibliothek in Neuss Ehemaliger Unternehmensberater auf den Spuren des Glücks

Irgendwann fing Christof Jauernig an, Zettel bei seinen Veranstaltungen auszuteilen, auf denen die Besucher ihre persönlichen Glücksmomente aufschreiben sollten. Etwa die Diätköchin aus Lübeck, die sagte, ihr Glücksmoment sei es, wenn sie zur Arbeit komme und 45 Kinder sie fragen, was es denn heute zu essen gibt. Oder die ältere Frau, für die es Glück ist, wenn sie langsam durch den lichtdurchfluteten Friedwald geht, in dem ihr Mann liegt, weil sie dann weiß, dass sie bald wieder bei ihm sein wird. Oder die Frau, für die es Glück ist, wenn sie einen Kaffee trinken will und ihre Lieblingstasse im Schrank steht und nicht in der Spülmaschine. „Ich finde es total bewegend und auch total unterschiedlich, was mir Menschen da aufgeschrieben haben“, sagt Jauernig. Bei den Hunderten Antworten ging es beim Thema Glück übrigens so gut wie nie um das Thema Geld.