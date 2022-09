Bildung in Neuss : Gesamtschule Norf mit neuen Räumen

Norf Drei Jahre nach Grundsteinlegung ist der Erweiterungsbau fertig. 21 Millionen Euro wurden investiert. Am Freitag wurde er offiziell eingeweiht.

Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau war am 11. September 2019, fast genau drei Jahre später nun die Einweihung, übrigens am „Tag des Wienerschnitzels“, wie Sjölund bemerkte. Sie betonte in der Feierstunde, wie wichtig ein Schulgebäude sei, in dem sich die Schüler wohlfühlen, Lust aufs Lernen bekommen, wo sie ihre Kreativität voll entfalten können und einen Lebensort finden.