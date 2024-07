Beliebte Grünanlage in Neuss Summertime im Botanischen Garten

In Sommer-Tagen wie diesen ist die Anlage hoch frequentiert: Etwa von frisch verliebten Pärchen, die es sich auf einer der Bänke gemütlich machen, oder von Schülern des benachbarten Berufsbildungszentrums, die die Pause im Grünen verbringen, aber auch von Senioren, die mit Rollator ihre Runden drehen und Sauerstoff tanken. Was erst auf den zweiten Blick deutlich wird: Neben der Pflanzen- gibt es auch eine vielfältige Tierwelt zu beobachten. Damit sind nicht nur Wellensittiche, Zebrafinken und Co. in der großen Vogelvoliere gemeint, sondern auch verschiedene Fischarten, die in friedvoller Nachbarschaft mit der einen oder anderen Schildkröte leben.