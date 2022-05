Hansetag in Neuss : Hansetag: Neuss erwartet 250.000 Gäste

Das Programm zum Hansetag steht: (v.l.) Bürgermeister Reiner Breuer, Jürgen Sturm, Geschäftsführer Neuss Marketing, Richard Palermo, Leiter Hansebüro, und Lena Wittig, Projektleiterin Hansetage. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Neuss Zum Internationalen Hansetag vom 26. bis 29. Mai werden Vertreter von 98 Hansestädten aus zwölf Ländern erwartet. Neben der Delegiertenkonferenz ist es aber vor allem ein großes Stadtfest, das Neusser und Besucher zusammenbringt.

„Umsonst und draußen“ – das beschreibt kurz und knapp, was in den letzen Maitagen Menschen aus der ganzen Region nach Neuss locken soll. Zum zweiten Mal nach 1984 – damals eingebettet in die 2000-Jahr-Feier – ist die Quirinusstadt Gastgeber des Internationalen Hansetages. Vom 26. bis 29. Mai erwarten die Besucher auf einem 1,6 Kilometer langen Rundweg durch die Innenstadt Konzerte, Märkte, Vorträge und Ausstellungen, ein „Fest der kurzen Wege“, das unter dem Motto „Im Fluss der Zeit“ steht. Und Bürgermeister Reiner Breuer lehnt sich ganz weit aus dem Fenster: „Wenn das Wetter mitspielt, und dafür habe ich bei der Quirinus-Oktav ein Kerzchen angezündet, dann wird dieses Fest noch eins aufs Schützenfest draufsetzen.“ 1,5 Millionen Euro hatte der Stadtrat für das gigantische Fest genehmigt, hinzu kommen Gelder von Sponsoren – und die Einnahmen von den Corona-Strafzahlungen, die, so Breuer, für die Neusser Musiker, die auftreten, ausgegeben werden.

Seit dreieinhalb Jahren wird geplant, und wie Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing, verantwortlich für alle Veranstaltungen an den Tagen, betont, konnte damals keiner mit einer Pandemie, einem Krieg in Europa und als Folge Flüchtlingsströmen rechnen. „Wir haben uns immer wieder gefragt, ob das Fest so wie wir es wollen überhaupt stattfinden kann“, sagt er. Nun aber ist klar: Es kann, und Breuer spricht von einem „Frühlingserwachen nach schwieriger Zeit“. Neuss kann Gastgeber, und will das beweisen. Das umfangreiche Programm steht, also weitestgehend, denn, wie Richard Palermo, Leiter des Hansebüros, sagt, kämen rund um die Uhr Mails an, müsse weiter organisiert, manchmal auch umdisponiert werden.

Impressionen vom Hansefest 2021. Das wird auch im September 2022 wieder stattfinden. Archivfotos: woi Foto: Andreas Woitschützke

Info „ESC and more“ auf der Rennbahnpark-Bühne Donnerstag, 26. Mai Der Neusser Fernsehmoderator Wolfram Kons präsentiert ab 19 Uhr die Eröffnungsveranstaltung. Um 20 Uhr beginnt ein Open-Air-Konzert der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein. Chefdirigent Christoph Koncz hat das Programm an das Motto „Im Fluss der Zeit“ angelegt. Freitag, 27. Mai Freitag ist rheinischer Abend: Ab 16 Uhr treten die „Rabaue“ auf. Es folgt der Auftritt der Bigband „The Fantastic Company“ aus Neuss. Dann kommen die „Räuber“ auf die Bühne, und schließlich rockt von 21 bis 21.30 Uhr die Kölner Band die Bühne. Samstag, 28. Mai Der Samstag steht unter dem Motto „ESC and more“. Im Vorprogramm ist die Sängerin Clara Krum zu sehen und zu hören, ebenso wie die Band „Betrayers of Babylon“. Danach tritt Michael Schulte auf, der Deutschland 2018 beim Eurovision Song Contest vertrat, gefolgt von Malik Harris, dem aktuellen ESC-Vertreter Deutschlands am 14. Mai in Turin. Sonntag, 29. Mai Abschlussveranstaltung: Zunächst starten alle Teilnehmenden zu einem Umzug am Obertor und gehen zum Rennbahnpark. Dort beginnt das Programm um 17 Uhr, musikalisch gestaltet von der Musikschule Neuss, und die Hansefahne wird an die nächste ausrichtende Stadt, Torun in Polen, übergeben.

Was die Gäste erwartet – hier ein kurzer Überblick:

Hansemarkt Auf Münsterplatz und Freithof präsentieren sich die Hansestädte, auch mit kulinarischen Angeboten, Tanzgruppen und Chören (Fr. und Sa. von 10 bis 20 Uhr, So. von 10 bis 18 Uhr)

Hafenmarkt Der öffnet bereits am Mittwoch, 25. Mai, 15 Uhr, am Hafenbecken I mit Weinständen und Food-Trucks (Mi., 15 bis 24 Uhr, Do. bis Sa., 11 bis 24, So., 11 bis 21 Uhr).

Fair-Trade Markt Vor dem Romaneum dreht sich alles um faires Essen. Geplant sind unter anderem Workshops, Vorträge und Kochshows (Fr. bis Sa., 11 bis 20 Uhr, So., 11 bis 16 Uhr).

youthHansa – die Hanse-Jugend Das youthHansa-Café ist im Hafenbecken I im Hotelschiff „MS Calypso“ untergebracht, Austausch mit Junghanseaten (Do., 14 bis 21 Uhr, Fr. bis Sa., 9 bis 21 Uhr, So., 9 bis 17 Uhr).

HANSEartWorks Künstler aus Städten des Hansebundes erschließen sich die Alte Post und den umliegenden Raum mit Aktionen, angelehnt an das Motto des Hansetages (Fr., 12 bis 20 Uhr, Sa., 11 bis 20 Uhr, So. 11 bis 18 Uhr).

Zeitsprünge Von der Grünfläche vor dem Clemens-Sels-Museum bis zum Pizzatürmchen erwartet die Besucher eine Zeitreise mit Musik-Inszenierungen, Kindertheater und Artistik (Fr., 11 bis 22 Uhr, Sa. 11 bis 20 Uhr, So. 11 bis 16.30 Uhr).

Hanse-Jahrmarkt Riesenrad und weitere Fahrgeschäfte, Zuckerwatte & Co. gibt es an der Hammer Landstraße sowie auf dem Wendersplatz (Mi., 17 bis 24 Uhr, Do. bis Sa., 12 bis 24 Uhr, So. 12 bis 21 Uhr).