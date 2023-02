Hochzeitsglocken in Neusser Pflegeheim „Unser Glück wird vollkommen“

Geschenkte Hochzeitsnacht: Weil die Eheleute nicht in einem Bett schlafen konnten, erhielten Braut und Bräutigam vom Pflegepersonal ein Kissen mit dem Bild von der standesamtlichen Hochzeit. So konnten sie einander nachts doch in Armen halten.

Foto: Melanie Zanin (MZ)