Mobilität in Neuss Erster Teil des Radschnellweg 5 fertig

In der Tat ist der Radweg vier Meter breit und damit so dimensioniert, dass er in beide Richtungen befahrbar ist. Und das auch von Radlern mit hohem Tempo. Getrennt durch einen Grünstreifen, in dem auch die Fahrbahnbeleuchtung platziert wurde, verläuft parallel ein 2,50 Meter breiter Gehweg – der künftig einen schönen Blick in das tiefer gelegene Gelände der Landesgartenschau bieten wird. Der Grünstreifen wird nach Darstellung der Stadt erst nach dem Neusser Schützenfest bepflanzt. Dauerhaft soll so eine Allee entstehen, die sich bis zum Rheinpark-Center zieht.