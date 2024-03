Brauchtum in Neuss Erstes Frauenkorps der Reuschenberger Schützen

Der kleine Coup ist gelungen: Im Bürger-Schützen-Verein der Gartenvorstadt gibt es mit dem neu gegründeten Regimentsfahnenkorps künftig eine erste (zunächst) rein weibliche Einheit. Vier Frauen, die zum Reiterkorps gehört hatten aber nach dessen Abmeldung im Herbst 2022 ihre aktive Laufbahn beenden mussten, kümmern sich künftig um die Regimentsfahne. Sie füllen damit die Leerstelle aus, die sich durch Auflösung der Vorreiter-Einheit ergeben hatte, können aber nicht an dem Namen festhalten. Kostenpflichtiger Inhalt Denn in Reuschenberg wird in den Umzügen der Schützen am zweiten Wochenende im Juli nicht mehr geritten.