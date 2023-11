Edeka-Markt in Neuss vor der Neueröffnung Ein erster Blick in den Super-Supermarkt

Seit Januar waren Saskia und Tobias Haupt Marktleiter ohne Markt, in absehbarer Zeit haben sie sogar zwei Supermärkte – und noch dazu die modernsten in der Stadt. Ihr Comeback leiten sie in genau einem Monat ein, wenn am 6. Dezember an der Gielenstraße ihr Edeka-Markt eröffnet und den Menschen in den westlichen Innenstadtquartieren nach fast drei Jahren wieder ein Vollsortimenter zur Verfügung steht. Kostenpflichtiger Inhalt Voraussichtlich im August kommt Markt Nummer zwei an der Moselstraße hinzu.