Am 23. April in Neuss : Erster Beatles-Tag an der Neustraße

Neuss Am 23 April steht die Neustraße ganz im Zeichen der britischen Kult-Band. Geplant ist Live-Musik der Band „Das Duo“ und Gordon Millings wird da sein, der mit seinem Vater viele Anzüge der Pilzköpfe geschneidert hat.

Im vergangenen Jahr machte er die Neustraße mit der Eröffnung seiner Beatles & More Art Gallery zur „Abbey Road“ – und nun, knapp ein Jahr später, will Georg Hentschel der britischen Kult-Band mit dem ersten Beatles-Day in seinem neuen „Domizil“ huldigen. Für Samstag, 23 April, erwartet er hunderte Gäste an der Neustraße. Da sein Ladenlokal räumlich begrenzt ist, werde sich die Feier hauptsächlich draußen abspielen, wie er ankündigt. „Hoffentlich spielt das Wetter mit“, sagt der in Köln lebende Beatles-Anhänger. Um 11 Uhr soll es losgehen, das Ende ist offen.

Die „Beatles & More Art Gallery“ ist nicht nur eine Art Fanshop mit Merchandise-Artikeln der Kult-Band, sondern auch Ausstellungsfläche für selbstgemachte Kunstwerke. In seinem früheren Beatles-Museum in Holzheim, das er 2017 aufgeben musste, veranstaltete Hentschel jährlich einen Beatles-Tag – nun will er Premiere an der Neustraße feiern. Guten Kontakt pflegt er auch zu Simon Mitchell aus England, der als junger Mann nebst seiner kleinen Schwester in dem legendären Beatlesfilm „Magical Mystery Tour“ mitwirkte und die Band tagelang hautnah miterleben durfte. Mitchell ist zudem Besitzer des originalen Busses, in dem der Film gedreht wurde und der nach vollendeter Restauration mit Hilfe von Paul McCartney und Ringo Starr durch die Welt fahren und Spenden für krebskranke Kinder einfahren soll. Hentschel hofft weiterhin, dass der Bus eines Tages Halt in Neuss macht.