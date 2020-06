Kostenpflichtiger Inhalt: Meilenstein in Neuss : Erster Abi-Jahrgang an der Gesamtschule Nordstadt verabschiedet

Nordstadt An der Gesamtschule Nordstadt wurde jetzt der erste Abitur-Jahrgang verabschiedet. Vor neun Jahren ging sie mit vier Klassen und 108 Schülern an der Leostraße in Betrieb. Nach den Ferien werden dort 1100 Schüler unterrichtet.

Am Ende war es ein Glücksfall für Simone Ruvolo. Als der junge Mann mit italienischen Wurzeln jetzt sein Abiturzeugnis an der Gesamtschule Nordstadt entgegengenommen hat, fand damit eine Geschichte ein Happy End, die mit großer Ungewissheit begann. Rückblende: Vor neun Jahren erhält der Neusser eine Absage von seiner Wunsch-Schule. „Das war ebenfalls eine Gesamtschule, aber da waren die Klassen schon voll“, sagt er. Als Alternative wurde ihm ein Platz an einer Hauptschule vorgeschlagen, aber da wollte er nicht hin. Seine Eltern wandten sich mit dem Anliegen an Schuldezernentin Christiane Zangs – und die war behilflich, einen passenden Platz an der Gesamtschule Nordstadt zu finden, die damals gerade gestartet war. Jetzt hat dort der erste Abitur-Jahrgang der Schulgeschichte seinen Abschluss gemacht, und Simone Ruvolo war mittendrin.

Wer die Schule mit dem ersten Tag vor neun Jahren und heute vergleicht, wird sie kaum wiedererkennen. „Wir waren damals ja gerade mal vier Klassen“, sagt Ruvolo. Dafür befanden sich in der Nachbarschaft die Ganztagshauptschule Weißenberg, die Mildred-Scheel- und die Christian-Wierstrat-Realschule, die inzwischen allesamt Geschichte sind und den Umbruch in der Neusser Schullandschaft verdeutlichen. Die Gesamtschule Nordstadt trat sozusagen das Erbe der drei mittlerweile ausgelaufenen Schulen an.

Info Gesamtschule mit Campus an der Leostraße Gründung Die Gesamtschule Nordstadt wurde im September 2011 gegründet. Inzwischen ist sie voll ausgebaut. Schüler Insgesamt besuchen 1100 Schüler den Schul-Campus. Kollegium Es ist von anfangs elf Kollegen auf mittlerweile mehr als 100 gewachsen.

Jetzt, neun Jahre später, tummeln sich auf dem Schulgelände an der Leostraße im Normalfall rund 1100 Schüler. In den vergangenen Wochen aber war es dort natürlich wegen der Corona-Pandemie so leer wie in den Anfangstagen. Das wird sich – Stand jetzt – nach den Sommerferien wieder ändern, wenn wie von der NRW-Landesregierung angestrebt der Wiedereinstieg in den Regelbetrieb erfolgt. Feierstimmung herrschte, natürlich unter Beachtung der besonderen Situation wegen der Corona-Pandemie, dennoch. 61 Schüler haben jetzt ihr Abi gemacht. In der Schulgeschichte haben sie damit einen festen Platz. Schließlich handelt es sich neun Jahre nach dem Schulstart um den ersten Jahrgang, der den Campus an der Leostraße mit dem Reifezeugnis in den Händen verlässt. Ein durchaus emotionaler Moment.

Auch für Schulleiter Olaf Templin. Ihn macht die Zahl der 61 Abiturienten aber noch aus einem anderen Grund stolz. „Von diesen 61 Schülern hatten lediglich elf eine Gymnasialempfehlung und davon auch nur fünf eine uneingeschränkte“, sagt er. „Das bedeutet im Umkehrschluss: 50 Schüler waren eigentlich nach der vierten Klasse aussortiert.“ An der Gesamtschule Nordstadt fanden sie ein Kollegium – zum Start waren es gerade einmal elf Kollegen, heute sind es mehr als 100 –, das an sie glaubte, ihnen eine Chance gab und sie auf ihrem Weg zum Reifezeugnis begleitete.