Industriebrache im Neusser Norden : Erste Wohnhäuser auf „Pierburg alt“

Der Bauzaun auf dem Gelände „Pierburg alt“ teilt die Industriebrache in zwei ungleiche Hälften. Die Nutzung der Baufelder davor sind definiert und in Arbeit, die Fläche dahinter – einschließlich Sheddachhalle – ist Gegenstand von Verhandlungen zwischen Stadt und Projektentwickler. Foto: Christoph Kleinau

Neuss-Nordstadt Bema hat einen neuen Projektleiter für das Neubauquartier an der Stadtgrenze zu Düsseldorf benannt. Der will das Nutzungskonzept in Teilen modifizieren. Für zwei Baufelder läuft schon das Genehmigungsverfahren zum Wohnungsbau.