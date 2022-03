Erste „Lügentour“ durch Neuss : Bei dieser Stadtführung darf geflunkert werden

Wahrheit oder Lüge? Stadtführer Helmut Wessels versucht seinen Gästen bei der „Lügentour“ den einen oder anderen Bären aufzubinden. Aufmerksamkeit ist also gefragt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mit roten und grünen Karten konnten die Teilnehmer der ersten „Lügentour durch Neuss“ anzeigen, ob sie dem Gästeführer seine Geschichte abgekauft hatten. So mancher ließ sich ins Boxhorn jagen.

Die Neusser Geschichte ist vielfältig, aber wie gut kennen die Bürger ihre Stadt wirklich? Mit der Premiere der „Lügentour durch Neuss“ machte sich eine Gruppe jetzt auf den Weg, um die Geschichte der Quirinusstadt noch etwas besser kennenzulernen. Gästeführer Helmut Wessels hatte Geschichten aus Neuss gespickt mit kleineren oder größeren Flunkereien.

Dabei ist Wessels Profi, seit 40 Jahren lebt er in Neuss und hat sich in die Geschichte seiner Wahlheimat tief eingearbeitet. Seit mehr als 20 Jahren bietet er Stadtführungen an, mal im mittelalterlichen Gewand, mal als gut informierter Begleiter durch die Geschichte seiner Stadt.

Los ging die Tour mit wahren und falschen Geschichten vor dem Wahrzeichen, dem Quirinus-Münster. Die Teilnehmer wurden zu Beginn mit einer roten und einer grünen Karte ausgestattet, immer wieder mussten sie sich entscheiden: Wahr oder doch falsch?

Detailreich erzählt Helmut Wessels über historische Ereignisse und Entwicklungen. Auch Neusser, die schon einiges über ihre Stadt wissen, werden immer wieder aufs Glatteis geführt. Was fanden die Restauratoren im Rock, als die Quirinus-Figur vor einigen Jahren vom Dach der Basilika genommen wurde? Wissenswert auch: Bis in das 18. Jahrhundert hinein stand die Figur auf dem Dach neben dem höchsten Kirchturm im Rheinland. Der zerstörte Turm wurde durch ein Provisorium ersetzt, es hält bis heute.

Den nächsten Stopp legte Wessels vor dem Vogthaus ein und versuchte neben der Geschichte des Hauses auch noch die Teilnehmer zur Entstehungsgeschichte des Glockenspiels hinter das Licht zu führen. Volle sieben Minuten erklingen die Glocken, das kennt Wessels aus eigener Erfahrung, der Künstler hatte seinen Laden lange am Münsterplatz. Der nächste Stopp war dann auf dem Marktplatz vor dem Rathaus fällig, denn der Arbeitsplatz des Bürgermeisters hat eine bewegte Geschichte. Ursprünglich stand das Rathaus an der Ecke Krämerstraße, dann wanderte der Mittelpunkt der Stadt ein Stück weiter an den heutigen Standort. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg entstand das heutige Rathaus mit Türmchen und später auch Wappen an der Fassade.

Auch bei der Entstehung des Neusser Wappens versuchte Wessels den neugierigen Neussern einen Bären aufzubinden, was in Teilen gelang. Der erfahrende Gästeführer erzählt seine Geschichten lebendig und auch die Lügengeschichten bringt er so überzeugend an den Mann und die Frau, dass man schnell verunsichert wird und gerne auch mal daneben liegt. Die Mischung aus Fakten zu historischen Gebäuden der Stadt und typisch Neusser Themen, macht die Tour durch die Stadt kurzweilig und informativ. In Neuss dürfen die Schützen natürlich nicht fehlen: Warum verehren die Neusser ihren Schützenkönig als Majestät? Auch die Strecke ist nicht zu lang. Die Gruppe bewegte sich vom Münsterplatz über Marktplatz, Kehlturm, Blut- und Mühlenturm hin zum Obertor, im Spazierschritt ist der Weg gut zu bewältigen. Zunächst ist die Tour, angeboten von Neuss Marketing, an vier weiteren Terminen geplant. (1., 9. Und 30. April und 13. Mai) Gruppen oder Schulklassen können individuell buchen.