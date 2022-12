Von Verbrennung bis Alkoholvergiftung DRK Neuss gibt Erste-Hilfe-Tipps für die Silvester-Nacht

Übermäßiger Alkoholkonsum, körperliche Auseinandersetzungen und Verletzungen durch Böller und Scherben sorgen in jedem Jahr für zahlreiche Rettungsdiensteinsätze. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Kreisverband Neuss appelliert daher, sich verantwortungsvoll und umsichtig zu verhalten, damit die Feier nicht in der Notaufnahme endet. „Der Rettungsdienst hat zur Silvesternacht vor allem mit Alkoholvergiftungen, Hand-, Augen- oder Schnittverletzungen und Verbrennungen zu tun“, berichtet Marc Dietrich, Vorstandssprecher des DRK-Kreisverbands Neuss. Für Notfälle gibt das DRK Neuss folgende Erste-Hilfe-Tipps:



Handverletzungen Größere Wunden müssen steril abgedeckt werden. Bei größerem Blutverlust muss sofort ein Notarzt verständigt werden. Abgerissen Finger sind an Silvester keine Seltenheit. Der abgerissene Finger sollte so keimfrei wie möglich in ein Stück Verbandmaterial eingewickelt werden. Dieses sollte in einen Plastikbeutel gegeben werden, der dann in einen zweiten Plastikbeutel gegeben wird und mit Wasser und Eis gefüllt wird. Der amputierte Finger sollte unter der Wasseroberfläche sein, darf aber nicht mit Wasser oder Eis in Berührung kommen. Auch in dieser Situation sollte 112 gewählt werden.



Verbrennungen Leichte Verbrennungen, die die Größe der Handfläche nicht überschreiten, können kurze Zeit mit lauwarmen Leitungswasser gekühlt werden und bei Bedarf steril abgedeckt werden. Größere Verbrennungen (Verkohlung der Haut, leichte oder keine Schmerzen) sind ein Fall für den Notarzt.



Augenverletzungen Verletzungen durch Fremdkörper und Verbrennungen sind typische Augenverletzungen an Silvester. Bei Augenverletzungen müssen beide Augen durch einen Verband ruhiggestellt werden, damit das letzte Auge nicht mehr bewegt wird. Auf jeden Fall sollte der Notruf 112 gewählt werden.



Alkoholvergiftungen Maßloser Alkoholkonsum kann zu einer Vergiftung mit lebensgefährlichen Folgen führen. Wenn jemand durch überhöhten Alkoholkonsum zusammenbricht, muss das unbedingt ernst genommen werden: Sofort die Atmung prüfen! Bleibt eine Person auch nach wiederholten Ansprechversuchen bewusstlos, muss 112 gewählt und die Person in die stabile Seitenlage gebracht werden. In einer kalten Nacht im Freien ist auch an den Wärmeerhalt zu denken, um eine Unterkühlung zu verhindern.