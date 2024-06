Neusser CDU fordert Beitragserstattung Wer zahlt bei geschlossenen Kitas?

Notbetreuung oder sogar Schließungen sind in den Kitas in Nordrhein-Westfalen längst keine Seltenheit mehr. Fehlendes Personal und eine unzureichende Finanzierung machen den Einrichtungen zu schaffen – auch in Neuss. Die CDU-Fraktion spricht von Berichten über stunden- oder gar tageweise geschlossenen Kitas, die an sie herangetragen werden. Ein Zustand, der für Familien jeden Tag zur Herausforderung mache: „Man weiß nicht, ob das Kind in die Kita gehen kann. Die Arbeitszeiten oder wichtige Termine, zu denen man nicht die Kinder mitnehmen kann, müssen verlegt oder abgesagt werden. Oft bringt das die ganze Tagesstruktur einer Familie durcheinander“, heißt es in einem Schreiben der Fraktion an die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Die CDU fordert nämlich eine Beitragserstattung beim Betreuungsausfall und bittet im Zuge dessen um weitere Informationen.