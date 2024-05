Vorbereitungen laufen Starttermin für Neusser XXL-Aldi steht fest

Die Arbeiten am Holzheimer Weg schreiten sichtbar voran. Nachdem Aldi vor gut zwei Wochen auf Nachfrage unserer Redaktion einen groben Zeitrahmen für die geplante Eröffnung nannte, steht nun das konkrete Datum: Los geht es am kommenden Donnerstag, 23 Mai. Entsprechende Banner vor Ort weisen bereits drauf hin – inklusive eines offenbar an Ex-Kanzlerin Angela Merkel angelehnten Spruchs: „Entdecke mit uns Neuland“. Die Filiale ist mit einer Verkaufsfläche von rund 1700 Quadratmetern die zweitgrößte Filiale des Unternehmens – ein Vorzeigeprojekt für den Discounter.