Neueröffnung in Neuss : Ein Besuch im Landgard-Zukunftsmarkt

Martin Emde leitet den „Landgard Cash & Carry“-Markt in Neuss. Bei den Kunden kommt das Konzept gut an, sagt er. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Eröffnungsfeier in Neuss war ursprünglich für den 15. November geplant, wegen technischer Verzögerungen ist sie auf Anfang 2020 verschoben. Ein Einblick in das neue Konzept des Blumen-Großhändlers.

Weihnachtssterne reihen sich an Orchideen, Tulpenknospen und Tannenkränze. Der Blumen- und Pflanzengroßhändler Landgard Fachhandel GmbH & Co. KG hat vor zwei Jahren begonnen umzubauen und ein neues Verkaufskonzept zu vermarkten. „Zukunftsmarkt“ heißen die Räumlichkeiten an der Hammer Landstraße nun. Dafür wurde das Grundstück des 50 Jahre alten Areals verkauft und ein kleinerer Teil zurück gemietet, der von Grund auf modernisiert wurde.

Dort finden sich auf 12.000 Quadratmeter komprimiert die vier Formate „Cash & Carry“, „Trendways“, „Hartiways“ und „Bloomways“. Nach dem alten Konzept waren diese Landgard-Unternehmen in eigenen Gebäuden in Neuss ausgegliedert.

Info Daten über den Blumenhändler Angebot Neben dem Hauptgeschäft Blumen und Pflanzen bietet Landgard auch Gemüse an. Hauptsitz Straeln-Herongen Kampagne „1000 gute Gründe“ stellt monatlich Schnittblumen oder Topfpflanzen vor, um das Interesse bei jungen Leuten auf unkonventionelle Art und Weise zu wecken. Cymbidium Es handelt sich um eine Orchideenart und die Blume des Monats Dezember.

Jetzt schafft man es also, alle unter ein Dach zu bringen. Und das bei weniger Ladenfläche als zuvor, indem die Lagerfläche komprimiert wurde. An der neuen Zentralkasse kann der Kunde unabhängig der Abteilung alles auf einmal ganz bequem am Schluss zusammen bezahlen. Das spart zusätzlichen Raum ein. Damit an der einen Zentralkasse keine Kundenstaus entstehen, wurde die Anzahl der Mitarbeiter um 50 Prozent erhöht.

Aber genau diese Kasse macht momentan noch Probleme. Die beteiligten Dienstleister, die für die Technik des neuen Systems zuständig sind, haben den Fertigstellungstermin am 15. November nicht geschafft. Daher läuft der Markt noch über die alten Systeme, die Technik soll künftig besser und vor allem schneller werden. „Es gibt hier enorm viele Schnittstellen und wenn die nicht ineinanderlaufen, dann funktioniert nichts“, sagt Martin Emde, seit April Marktleiter von Landgard Cash & Carry Neuss. Es sei ein kleiner, aber sehr wichtiger und sensibler Baustein im gesamten Zukunftskonzept.

Alles scheint neu, frischer und heller. Durch neue Namen und Logos sind die Marktbereiche leichter zu finden. Wenn man früher pro Format etwa zehn Minuten beim Einkauf brauchte, machte das inklusive Wartezeit an den vier Kassen einen Einkauf von einer Stunde aus, erklärt Emde. Das geht heute schneller. In der Mitte des Marktes ist ein Bistro zum Verweilen integriert. Vor dem Eingang gibt es eine Recycle-Station für Paletten, Pappe, Folien und Töpfe.

Der Neusser Zukunftsmarkt ist eine Weiterentwicklung der Firmenzentrale in Herongen. Der Niederrhein-Standort hat im März 2018 den ersten Zukunftsmarkt eröffnet. Angelehnt an das Pilotprojekt wurden Schwachstellen identifiziert und beim Neubau in Neuss optimiert. Es ist der zweite Zukunftsmarkt von insgesamt 31 Landgard-Märkten. Seit Februar wurden in Neuss fünf Millionen Euro verbaut. „Neuss war und ist einer unserer bedeutendsten Cash & Carry Standorte“, sagt Emde. Kunden vom Sauerland, aus der Eifel, Wuppertal, Krefeld und Düsseldorf kommen hierher einkaufen. „Früher war es hier alt, grau und dunkel. Das hatte nichts mehr mit moderner Ladenpräsentation zu tun“, sagt Emde.

Das neue Layout zieht sich analog wie digital durch den gesamten Markt. Schiefer-Kreide-Optiken mit viel Holz und Grün. Nachhaltigkeit ist das zentrale Thema. Das Wasser zur Pflanzenversorgung kommt vom Brunnen, alles wird mit LED-Birnen beleuchtet, die Fensterblenden öffnen und schließen sich je nach Sonneneinstrahlung selbst, um Tageslicht optimal zu nutzen und so auch ökologischer zu heizen.