Alternatives Tanken in Neuss Wie Pferdemist nun Autos rollen lässt

Für eine Sache glänzt der Rhein-Kreis Neuss ganz bestimmt – das ist für seine Menge an produziertem Mist. In diesem Kontext ist das sogar gut – gemeint ist nämlich der Pferdemist. Denn die Region ist einer der pferdestärksten Kreise Deutschlands, was dem Unternehmen „Königs Pflanzenenergie“ und somit auch der Umwelt zu Gute kommt. Der Neusser Betrieb hat es sich zur Aufgabe gemacht, Pferdemist in Biogas zu verwandeln. Noch befindet sich die Tankstelle in der Testphase.