Ladenzentrum Holzheimer Weg In einem Monat öffnet der neue XXL-Aldi in Neuss

Neuss · Das neue Ladenzentrum am Holzheimer Weg nimmt Formen an. In rund einem Monat will der Discounter Aldi dort Eröffnung feiern, Edeka ein wenig später. Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft wird dem Projekt-Ende entgegengefiebert.

29.04.2024 , 04:50 Uhr

Der Baufortschritt ist gut zu erkennen. Das Projekt befindet sich laut Aldi in der finalen Phase. Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen Redakteur Neuss