Brauchtum in Neuss : Erntedankfest in Lanzerath startet am Samstag

Erntedankfest in Lanzerath startet am Samstag

Neuss Die traditionellen Feierlichkeiten finden am 1. und 2. Oktober statt. Als neuer Zeltwirt konnte Michael Entrop gewonnen werden. Jonah Brüggen wird zum Erntekönig gekrönt.

Die Dorfgemeinschaft Lanzerath feiert am 1. und 2. Oktober wieder ihr traditionelles Erntedankfest . Höhepunkt ist der bayerische Abend am Samstag, 1. Oktober, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), der mit dem Einmarsch der Lanzerather Kinder und der Tanzfrauen beginnt.

Nach der Krönung folgen der traditionelle Bogentanz und ein moderner Tanz der Lanzerather Frauen, ehe die Grevenbroicher Cover- und Partyband „The RealTones“ um Frontfrau Katrin und Leadsänger Stefan das Zelt zum Tanzen bringen wird. Die Band hatte bereits am diesjährigen Tulpensonntag ihre besondere Verbundenheit zur Dorfgemeinde mit einem spontanen Straßenkonzert in Lanzerath gezeigt.

Am Sonntag, 2. Oktober, findet ab 11 Uhr das musikalische Frühschoppen mit den Original Holzhämmern statt. Dazu gibt es eine Kinderbelustigung und eine große Tombola für Kinder und Erwachsene. Um 14.30 Uhr wird dann die künftige Erntekönigin ermittelt. Die Bewerberinnen ziehen Nelken aus einer Vase, von denen eine das Los mit dem Titel Erntekönigin 2023/24 enthält. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.

Markus Fröhmelt, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Lanzerath ist glücklich, dass nach der Betriebsaufgabe des alten Zeltwirts, mit Michael Entrop vom Brauereiausschank Frankenheim in Holzheim ein Nachfolger gefunden werden konnte. „Nachdem es zeitweise so aussah, als müssten wir nach über 50 Jahren unser Erntedankfest künftig ausfallen lassen, hat sich Entrop auf einen Bericht in der NGZ über die Notlage der Dorfgemeinschaft gemeldet und ein gutes Angebot für das diesjährige Fest gemacht“, berichtet Fröhmelt.