Ausstellung am Schloss Reuschenberg in Neuss Kunst im Zeichen des Dialogs

Seit 1990 nimmt Hesse, der an der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschüler von Erich Reusch studierte, internationale Lehraufträge und Projekte in Kooperation mit dem Goethe-Institut an. Seine Reisen führten ihn unter anderem nach Aleppo, Bangkok, Damaskus, Izmir, Kuala Lumpur, Osaka sowie in die USA und ließen ihn einige Eindrücke sammeln. Die verarbeitet er – teils Jahre später – in seinen Werken. Ornamente, die sich auf dem Boden der Umayyaden Moschee in Syrien befanden, griff er so etwa in seinen großformatigen Zeichnungen auf. Oft beschränken sie sich auf wenige Linienverläufe und Striche.