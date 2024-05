Feuer im Patientenzimmer Erneuter Brand im Neusser Johanna-Etienne-Krankenhaus

Neuss · Im Johannna-Etienne-Krankenhaus hat es bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gebrannt. Grund war ein Feuer in einem Patientenzimmer. Die Ermittlungen dauern noch an, doch es gibt erste Hinweise, die auf eine mögliche Ursache hindeuten.

17.05.2024 , 12:06 Uhr

Durch das umsichtige Eingreifen des Krankenhauspersonals konnte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Pflegekräfte gelöscht werden. Foto: Simon Janßen

Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen gegen 3.03 Uhr zum Johanna-Etienne-Krankenhaus gerufen worden, nachdem die automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte. Ursache war ein Brand in einem Patientenzimmer. Durch das umsichtige Eingreifen des Krankenhauspersonals konnte der Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Pflegekräfte gelöscht werden. Die Evakuierung der betroffenen Patienten auf eine andere Station wurde schnell und sicher durchgeführt. Die Feuerwehr führte eine gründliche Kontrolle des Zimmers durch und beseitigte einzelne kleine Glutnester. Aufwändiger gestaltete sich die Lüftung der verrauchten Station, die einige Zeit in Anspruch nahm, um den Rauch vollständig zu entfernen. Alle Patienten und Mitarbeiter der betroffenen Station wurden vom medizinischen Fachpersonal der Einrichtung untersucht, welches feststellte, dass niemand verletzt wurde. Die Ursache für den Brand ist zurzeit unklar, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Erste Hinweise deuten aber auf eine Zigarette als möglichen Auslöser hin. Die Feuerwehr, die mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Einsatz nach etwa einer Stunde beenden. Schon kurz darauf herrschte im Etienne wieder Normalbetrieb. „Wir sind erleichtert, dass durch das schnelle Handeln des Personals und die effektiven Sicherheitsstandards keine Personen zu Schaden gekommen sind“, so Sprecherin Violetta Fehse. Es ist bereits der zweite Brand im Johanna-Etienne-Krankenhaus in diesem Jahr. Im Februar war im Server-Raum im Kellergeschoss des Krankenhauses ein Brand ausgebrochen. Infolge dessen waren große Teile des Krankenhauses verraucht und 140 Patienten mussten auf andere Stationen verlegt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer innerhalb von 40 Minuten unter Kontrolle bringen, bevor es rund eine Stunde später endgültig gelöscht wurde. Die Lage war auch für den Rettungsdienst mit Koordinierungs-Maßnahmen verbunden, weil die Klinik zwischenzeitlich nicht angefahren werden konnte und Notfall-Patienten in andere Krankenhäuser gefahren werden mussten.

(jus)