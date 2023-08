Aktionswoche im Rhein-Kreis Neuss Ernährungsrat gibt Tipps für regionale Kost

Wer sich mit regionaler Ernährung auseinandersetzen möchte, kann an der Aktion „Regional essen! Mach mit“ des Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss teilnehmen. Das Projekt geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Ziel ist es, regionale Einkaufsmöglichkeiten bekannter zu machen und mit regionalen Lebensmitteln leckere Mahlzeiten zu kochen. Die Aktionswoche startet am Sonntag, 3. September, und geht bis Sonntag, 10. September. In der Aktionswoche gibt es jeden Tag vom Ernährungsrat Infos und Tipps zum regionalen Essen und Trinken in den Sozialen Medien unter dem Hashtag #regionalessenmachmit. Darunter sind regionale Lebensmittel, Rezeptvorschläge und Ideen für genussvolles Kochen, Essen und Trinken zu finden. Die Idee: Einen Tag oder eine Woche Lebensmittel aus der Region kaufen und genießen. Mitmachen können alle, die im Rhein-Kreis Neuss leben und arbeiten, die Lust an regionaler Küche haben und die heimische Landwirtschaft unterstützen möchten. Ganz besonders eingeladen sind auch Kitas und Schulen. Wer mitmachen möchte, kann sich bei regionalessen@ernaehrungsrat-rkn.de melden. Der Ernährungsrat ist eine Initiative engagierter Menschen und Mitglied von neuss agenda 21.