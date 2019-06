Nachhaltige Nahrungsmittel : Deshalb hat Neuss nun einen Ernährungsrat

Neuss In Berlin gibt es ihn schon, in Neuss wurde er gefordert: Ein Ernährungsrat, der sich damit beschäftigen soll, gesunde Ernährung und eine ökologisch nachhaltige Nahrungsmittelproduktion ins Bewusstsein der Bürger zu rücken.

Das möchte Agnes Groschke-Faruß auch für die Quirinus-Stadt. Im Ernährungsrat sollen alle Akteure mitmachen können, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Sie sollen Konzepte entwickeln und Aktionen auf den Weg bringen. Am Ende soll der gemeinsame Einsatz für eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Nahrungsproduktion- und verteilung in Neuss stehen. Besonders im Fokus: Kinder und Jugendliche, sie sollen weitreichend in dem Bereich aufgeklärt werden.