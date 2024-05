Überfall auf Neusser Sparkasse Fahndung nach Bankräubern dauert an

Nach der bundesweiten Aufmerksamkeit ist in den vergangenen Wochen etwas Ruhe rund um den Überfall auf die Sparkasse an der Norfer Straße eingekehrt. Im Hintergrund laufen die Ermittlungen jedoch weiter auf Hochtouren. „Hinweise werden ausgewertet, überprüft und strukturiert“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion. Eine Festnahme habe es allerdings bis jetzt noch nicht gegeben.