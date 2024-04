Ladendiebstahl und Körperverletzung vorgeworfen Ermittlung gegen AfD-Europaabgeordneten aus Neuss

Es ist nicht das erste Mal, dass Beck mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Der AfD-Europaabgeordnete war 2022 wegen Titelmissbrauchs zu 9200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte sich 2018 auf einer AfD-Vertreterversammlung in Magdeburg als Professor vorgestellt. Das Amtsgericht in Neuss sprach den heute 58-Jährigen schuldig. Es handele sich um „einen klassischen Fall des Titelmissbrauchs“, befand die Richterin. „Der akademische Titel ist geschützt.“ Beck hatte zuvor eingeräumt, gesagt zu haben: „Ich bin Professor und Fachanwalt für EU-Recht in London.“ Er habe damit aber nicht behaupten wollen, dass er einen Professorentitel besitze, argumentierte Beck am Dienstag.