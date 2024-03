Messe in Neuss „Erlebniswelt Pflegeberufe“ – Veranstalter ziehen positive Bilanz

Denn im Rahmen der Veranstaltung konnten die Besucher direkte Kontakte zu regionalen Arbeitgebern knüpfen und auch konkrete Jobangebote mit nach Hause nehmen. Gleichzeitig erhielten sie laut Veranstalter in mehreren Vorträgen neue Blickwinkel auf die vielfältigen Karrieremöglichkeiten im sozial-pflegerisch-medizinischen Bereich. Nach Angaben des Rhein-Kreises nahmen mehrere Besucher auch an einer der Exkursionsfahrten teil, die zu einer ansässigen Pflegeschule und verschiedenen stationären Einrichtungen führten, wo sie Einblicke in den Arbeitsalltag erhielten.