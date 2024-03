„Erlebniswelt Pflege“ in Neuss Einblick in die Vielfalt der Pflegeberufe

Pflegeberufe kennenlernen, direkte Kontakte zu Arbeitgebern knüpfen und Erfahrungen an interaktiven Aktionsständen sammeln – dies ist möglich beim Aktionstag „Erlebniswelt Pflege“ am Mittwoch, 20. März, von 9 bis 15 Uhr im Gare du Neuss an der Karl-Arnold-Straße 3-5 in Neuss. Bei freiem Eintritt erhalten Interessierte einen Einblick in den Alltag der Pflegeberufe. Mehr als 40 Einrichtungen und Organisationen beteiligen sich an diesem Aktionstag.