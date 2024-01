Begehung in Neuss Bauernhof-Bunker unter die Lupe genommen

Laut Rosellen liegt die Vermutung nahe, dass der Bunker – womöglich in den 1960er oder 1970er Jahren – als Partykeller genutzt wurde. So war es zuletzt auch in einer besichtigten Anlage nahe der Neusser Innenstadt. Dass jener Bunker auch in den Jahrzehnten nach dem Krieg genutzt wurde, war dort ebenfalls an den Wänden „abzulesen“. So waren dort unter anderem alte Werbeplakate (etwa für Bier), politische Slogans und weitere Schriftzüge zu sehen. Wenig später stellte sich die bereits zuvor geäußerte Vermutung, dass die Anlage als Proberaum verwendet wurde, als wahr heraus. Ein Zeitzeuge meldete sich nämlich beim Verein und konnte auch eine konkrete Band nennen, die dort einst probte.