Café Calvis an der Krefelder Straße Das Café, das der Mittelpunkt von Neuss war

Friedhelm Calvis sitzt an seinem Esstisch und schlägt die Ordner mit alten Fotos und säuberlich ausgeschnittenen Zeitungsartikeln auf. Auch zahlreiche Fotografien haben sich in den vergangenen Jahrzehnten angesammelt. Es ist eine kleine Zeitreise, auf die sich der 83-Jährige begibt. Beim Blick auf die Dokumente wird deutlich: Es ist eine lange Geschichte, die in wenigen Wochen ein Ende nimmt. „Für mich ist es schwer, ich hänge an diesem Ladenlokal als Bäckereicafé“, sagt der 83-Jährige, der sich jedoch bewusst für einen Konzept-Wechsel im ehemaligen Café Calvis an der Krefelder Straße (aktuell Café Oebel) entschieden hat.