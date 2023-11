Neuss erinnert an Novemberpogrome „Nie wieder ist jetzt“

Mehr als 200 Jüdinnen und Juden – so viele Menschen sind damals in Neuss durch die Taten des NS-Regimes in den Tod getrieben worden. In seiner Rede erinnert Bert Römgens an sie, erinnert an „Gemeindemitglieder, die aus ihren Häusern gezerrt, durch die Straßen gehetzt, blutig misshandelt und verhöhnt“ wurden. Die Schülerinnen und Schüler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums beleuchten außerdem die Einzelschicksale: Leonard Kaufmans, der weinend aufs Dach seines Hauses floh, bevor er von Anhängern des NS-Regimes misshandelt wurde. Der pflegebedürftige Aron Heumann, der unter Hohn den Gehweg vor den noch qualmenden Überresten der Synagoge reinigen musste.