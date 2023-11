Werhahn-Konzern in Neuss Erich Schiffers gibt Vorstandsposten bei Zwilling J.A. Henckels auf

Erich Schiffers, Sprecher des Vorstands der Zwilling J.A. Henckels AG, scheidet aus dem in der Branche international führenden Unternehmen aus. Im Zuge der Neuaufstellung des Vorstandes der Neusser Werhahn-Gruppe habe sich Schiffers entschlossen, seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit bei Zwilling zum Jahresende zu beenden, um eine neue Herausforderung außerhalb der Werhahn-Gruppe zu übernehmen, so teilte es das Unternehmen am Montagnachmittag mit.