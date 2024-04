In Kooperation mit dem Neusser Bücherhaus am Münster Eindrückliche Lesung über Erich Kästner im RLT

Dorothea Gravemann, Inhaberin des Bücherhaus am Münster, sorgte für eine Art Warm-up. Sie stimmte die Besucherinnen und Besucher mit Informationen über Erich Kästner auf die anschließende Lesung mit Johannes Bauer und Fenna Benetz, die beide Mitglied im Ensemble des RLT sind, ein. „Er hat die Chancen, die die Weimarer Republik ihm bot, genutzt. Erich Kästner war damals in Berlin eine relevante literarische Größe“, erfuhr das Publikum. Und: „Er saß in Cafés, jeder kannte ihn, er hatte nichts dagegen, wenn sich jemand zu ihm setzen wollte“, erklärte Dorothea Gravemann. Mangelndes Selbstbewusstsein sei nie sein Problem gewesen. Aber er sollte bald gleich mehrere Probleme bekommen: Erich Kästner war bei der Verbrennung seiner Bücher dabei, glaubte aber, der „Spuk“ würde bald vorbei sein. In den Nachbarländern wurden seine Bücher noch gedruckt. „Aber nach dem Krieg gab es diese Nachbarländer nicht mehr“, gab Dorothea Gravemann zu bedenken. Und sie erklärte, dass der Roman „Der Gang vor die Hunde“, aus dem der Schauspieler Johannes Bauer lesen sollte, die entschärfte Version von „Fabian – die Geschichte eines Moralisten“ ist.