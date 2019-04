Neuss: Autor erzählt eine wahre Geschichte: Erich Hackl berührt mit Passagen aus „Das Seil“

Neuss Der österreichische Schriftsteller eröffnete mit seiner Lesung in der Stadtbibliothek die Jüdischen Kulturtage.

Mit einer Lesung des österreichischen Schriftstellers Erich Hackl wurden in Neuss die Jüdischen Kulturtage eröffnet. Der 1954 geborene Schriftsteller erzählt in seinem Buch „Am Seil“ eine wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie handelt vom Bergsteiger Reinhold Duschka, der zwei jüdische Frauen vor der Deportation rettete. In der Stadtbibliothek las der Autor lange Passagen aus seinem Buch und berichtete im Gespräch mit Christine Breitschopf, wie er zu diesem „Schreibauftrag“ kam.

Das Leben von Regina Steiner und ihrer Tochter Lucia hing damals an einem „seidenen Faden“, als auch in Österreich die Verfolgung der Juden mit deren Verschleppung in die Vernichtungslage kulminierte. „Ihr Tod in der Gaskammer, das wäre auch Lucias und Reginas Schicksal gewesen. Hätte es ihn nicht gegeben, Reinhold Duschka“, heißt es am Schluss des schmalen Bandes.

Dabei war der Held für seine Umgebung ein beinahe unsichtbarer Mensch. Verschlossen, wortkarg, jemand, der am liebsten im Hintergrund bleibt. Auch als er die beiden Frauen vier Jahre lang in seiner Wiener Kunstschmiede versteckte, war das für ihn nicht mehr als ein Akt der Bergkameradschaft. „Die beiden Frauen am Seil des Lebens zu halten, war für Duschka eine Frage der Menschlichkeit“, sagte Erich Hackl bei seinem Leseabend. Doch was so einfach und banal klingt, war in seiner Durchführung für alle ein monströses Unterfangen. Nur während der Arbeitswoche durfte das Licht angeschaltet werden. Für Toilettengänge auf das Gemeinschaftsklo im Flur musste Duschka vorab die Lage sichern. Jedes Läuten an der Werkstatttür führte zum blitzartigen Verschwinden der Frauen in einem Verschlag. Zimmerhygiene und saubere Wäsche kamen in diesem Leben kaum mehr vor. Die Folge: eine Wanzenplage.