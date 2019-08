Landes-Zuweisung für Neuss : Neuss erhält im nächsten Jahr 12,3 Millionen Euro vom Land

Neuss Insgesamt 12,3 Millionen Euro – das ist die Höhe der Zuweisungen, die die Stadt Neuss anhand einer jetzt von der Landesregierung veröffentlichten Modellrechnung für das kommende Jahr erhalten wird.

Die Summe setzt sich aus einer Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von 750.000 Euro, einer allgemeinen Investitionspauschale von 6,25 Millionen Euro, einer Schulpauschale von 4,89 Millioen Euro sowie einer Sportpauschale von 460.000 Euro zusammen.

Allerdings muss einschränkend gesagt werden: Da noch nicht alle benötigten Daten über laufende Steuereinahmen vorliegen, ist die Summe vorläufig und kann sich noch ändern, wie es in einer Mitteilung der Neusser CDU heißt. „Die Gelder vom Land bleiben trotz der ansonsten weiterhin guten Einnahmensituation in unserer Stadt ein elementarer Beitrag für die Stabilität unseres Haushaltes. Damit werden wichtige Investitionsvorhaben für die Neusser Schulen, Sportanlagen und Verkehrsinfrastruktur unterstützt“, erklärt die finanzpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Elisabeth Heyers. Und meint weiterhin, dass die Finanzmittel des Landes damit allen Bürgern in Neuss zugute kämen.